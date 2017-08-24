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Son dakika haberleri: Ankara'da otobüs kazası! İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara-Eskişehir karayolunda yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri: Ankara'da otobüs kazası! İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara-Eskişehir karayolunda yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

 

Etiketler; #ankara #Eskişehir #trafik kazası
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