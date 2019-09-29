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Son dakika haberleri... Bugün hangi illerde deprem oldu? Türkiye'de meydana gelen son depremlerin büyüklükleri ve listesi (29 Eylül 2019 Pazar Kandilli Rasathanesi- AFAD)

İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre meydana gelen son depremlerin listesi

Son dakika haberleri... Bugün hangi illerde deprem oldu? Türkiye'de meydana gelen son depremlerin büyüklükleri ve listesi (29 Eylül 2019 Pazar Kandilli Rasathanesi- AFAD)

Türkiye'de meydana gelen son depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #kandilli rasathanesi #AFAD #deprem #son depremler
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