Son dakika haberleri! Çankırı'da deprem oldu (29 Ekim 2019 Salı AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 09.36'da yerin 8.2 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
YURT 29.10.2019, 09:48 29.10.2019, 09:52
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Çankırı'da deprem oldu.
Deprem, Çerkeş ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, deprem yerin 8.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
3.8 büyüklüğündeki depremin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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