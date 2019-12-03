Son dakika haberleri... Denizli Bozkurt'ta deprem
Denizli Bozkurt'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı
YURT 03.12.2019, 21:02 03.12.2019, 21:19
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 20:55'te Denizli Bozkurt'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin derinliğini 11 kilometre olarak açıkladı.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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ulusal.com.tr
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