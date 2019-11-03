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Son dakika haberleri... Elazığ'da deprem (03 Kasım 2019 Pazar Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Elazığ Sivrice'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.

YURT 03.11.2019, 20:36 03.11.2019, 20:58
Son dakika haberleri... Elazığ'da deprem (03 Kasım 2019 Pazar Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 19:34'te Elazığ Sivrice'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin derinliğini 12 kilometre olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

ulusal.com.tr

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