Son dakika haberleri... Elazığ Sivrice'de deprem (27 Aralık Aralık Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler)
Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
YURT 27.12.2019, 17:23 27.12.2019, 17:23
Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı; Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve çevre illerde de hissedildi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
İki artçının daha meydana geldiği bölgedeki köylere AFAD ve Kızılay ekipleri sevk edildi.
Depremle ilgili Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan açıklama geldi. Kaldırım, can kaybı yaşanmadığını ifade etti.
Elazığ il genelinde eğitime bir gün ara verildi.Bölgede hasar tespit çalışması devam ediyor.
ulusal.com.tr
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