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Son dakika haberleri! Hakkari Yüksekova'da deprem (22 Kasım 2019 Cuma Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 13.41'de yerin 10.7 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise İran'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu

YURT 22.11.2019, 13:56 22.11.2019, 14:01
Son dakika haberleri! Hakkari Yüksekova'da deprem (22 Kasım 2019 Cuma Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 13.41'de yerin 10.7 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

AFAD ise İran'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 13.41'de yerin 10.7 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise İran'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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#Hakkari #Yüksekova #iran #AFAD #deprem #kandilli rasathanesi
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