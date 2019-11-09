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Son dakika haberleri! Hatay Samandağ'da deprem (9 Kasım 2019 Cumartesi AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 10.19'da yerin 17.2 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

YURT 09.11.2019, 10:31 09.11.2019, 10:39
Son dakika haberleri! Hatay Samandağ'da deprem (9 Kasım 2019 Cumartesi AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem oldu.

Deprem, saat 10.19'da meydana geldi.

Deprem, yerin 17.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

3.7 büyüklüğündeki deprem herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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