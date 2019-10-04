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İstanbul'da Kurt Kapanı uygulaması yapıldı
İstanbul'da Kurt Kapanı uygulaması yapıldı

Son dakika haberleri! İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-15' uygulaması yapıldı

İstanbul'da asayiş, terör ve trafik kazalarını önleme amacıyla "Kurt Kapanı 2019-15" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında helikopter destekli denetimler gerçekleştirildi

Son dakika haberleri! İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-15' uygulaması yapıldı

İstanbul'da, asayiş, terör ve trafik kazalarını önleme maksadıyla "Kurt Kapanı 2019-15" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında helikopter destekli denetimler yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı ile asayiş, terör ve trafik kazalarını önleme amacıyla helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

Uygulamaya Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katıldı.

Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesinde, güvenlik noktası oluşturan ekipleri, şüphelilerin kimlik kontrollerini yaptı. Buradaki çalışmalarda bazı araçlarda narkotik köpekleri de aramalarda görev yaptı.

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama, saat 16.00'da sona erdi.

Etiketler; #istanbul #kurt kapanı
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