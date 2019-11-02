Son dakika haberleri... İstanbul Kağıthane'de Süleymancılar’ın Sadabad Öğrenci Yurdu neden yıkıldı

Ak Partili belediye İstanbul'da Süleymancıların yurdunu yıktı.



Kağıthane Belediyesi yurdun tahliye edilmesine karar verdi. Ekipler, yıkım için sabaha karşı TOMA destekli polisler eşliğinde Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Sadabad Öğrenci Yurdu’na gitti. Yıkım ekipleri gece saat 4'te yurdu boşattı.



Yurt binası içinde toplananlar, yıkımı engellemeye çalıştı. Binanın içinde toplanan Süleymancıların kapıyı açmaması üzerine kapı balyozla kırılarak içeri girildi.



Polis ekipleri, direnen kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.



5 katlı öğreci yurdu, binanın riskli olduğu ve hazine arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği gerekçesiyle yıkıldı.



Belediye'den konuya ilişkin açıklama geldi. Kağıthane Kaymakamlığı'nın talebi üzerine 31 Ocak 2017’de saha çalışmasının yapıldığı bildirildi. Açıklamada, yurt ve lojman binasının depreme karşı dayanıksız ve kaçak olduğu kaydedildi.

ulusal.com.tr