İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 10.30'da yerin 6.8 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

İstanbul'un Silivri ilçesinde deprem meydana geldi.

Deprem, saat 10.30'da gerçekleşti.Yerin 6.8 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 3.1 olduğu aktarıldı.Deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () verilerine göre Türkiye'de kaydedileni de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.Boğaziçi Üniversitesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.