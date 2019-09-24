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Son dakika haberleri! İstanbul Silivri'de deprem meydana geldi (24 Eylül 2019 Salı Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 10.30'da yerin 6.8 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika haberleri! İstanbul Silivri'de deprem meydana geldi (24 Eylül 2019 Salı Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

İstanbul'un Silivri ilçesinde deprem meydana geldi.

Deprem, saat 10.30'da gerçekleşti.

Yerin 6.8 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 3.1 olduğu aktarıldı.

Deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #istanbul #silivri #deprem #son dakika haberleri
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