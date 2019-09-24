İstanbul'un Silivri ilçesinde deprem meydana geldi.Deprem, saat 10.30'da gerçekleşti.
Yerin 6.8 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 3.1 olduğu aktarıldı.
Deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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