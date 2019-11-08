Son dakika haberleri... İzmir'de deprem (08 Kasım 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD İzmir son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 14:47'de İzmir Çeşme'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre ise deprem İzmir'in Samsat'ta meydanan geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 2.2, derinliğini ise 7 kilometre olarak duyurdu.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız

ulusal.com.tr