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Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta deprem (04 Ekim 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Kahramanmaraş'ta saat 14:49'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta deprem (04 Ekim 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Kahramanmaraş'ta saat 14:49'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğ. 10 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #Kahramanmaraş #kandilli rasathanesi
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