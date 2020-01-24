Son dakika haberleri... Manisa'da deprem ((24 Ocak 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi-AFAD son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 10:07'de Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 26 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.6, derinliği 8 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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