Son dakika haberleri... Marmara'da deprem (29 Ekim 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD Marmara Denizi son depremler)
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
YURT 29.10.2019, 18:51
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 18:38'de Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 16 kilometre olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.0, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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ulusal.com.tr
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