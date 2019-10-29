Son dakika haberleri... Marmara'da deprem (29 Ekim 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD Marmara Denizi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 18:38'de Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 16 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.0, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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