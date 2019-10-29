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Son dakika haberleri... Marmara'da deprem (29 Ekim 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD Marmara Denizi son depremler)

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

YURT 29.10.2019, 18:51
Son dakika haberleri... Marmara'da deprem (29 Ekim 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD Marmara Denizi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 18:38'de Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 16 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.0, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

ulusal.com.tr

#Tekirdağ #deprem
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