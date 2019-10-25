Son dakika haberleri! Marmara'da deprem oldu (25 Ekim 2019 Cuma Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)
İstanbul'da Silivri açıklarında saat 15.56'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
YURT 25.10.2019, 16:19 25.10.2019, 16:37
AFAD verilerine göre, İstanbul'da Silivri açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem, saat 15.56'de meydana geldi.
Yerin 11.96 kilometre derinliğinde olan deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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