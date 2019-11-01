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Son dakika haberleri! Marmaray’da arıza

Kocaeli Gebze’den İstanbul Halkalı’ya sefer yapan Marmaray’ın arızalı olduğu belirtildi. Seferlerini yapamadığı aktarılan Marmaray’daki arızanın giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.

YURT 01.11.2019, 08:22 01.11.2019, 08:35
Son dakika haberleri! Marmaray’da arıza

İstanbul’da sağanak yağışın etkili olduğu sıralarda Marmaray’ın arızalanması vatandaşların tepkisine neden oldu. Çok sayıda vatandaş, Marmaray bozulduğu için metrobüsü tercih etmek zorunda kaldığını belirtti Marmaray neden arızalı? Marmaray çalışıyor mu? Marmaray seferleri yapılıyor mu? Gebze’den Halkalı’ya kadar sefer yapan Marmaray’ın arızalandığı öğrenildi. Marmaray seferleri yapılamıyor. Arızalandığı aktarılan Marmaray’daki problemin giderilmeye çalışıldığı belirtildi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

İstanbul’da yağmurun etkili olduğu sıralarda Marmaray’ın arıza yapması vatandaşların tepkisini çekti. Çok sayıda yurttaş, işlerine ve okullarına geç kalacaklarını altını çizerek bakanlık yetkililerine seslendi. Marmaray’daki problemin giderilmeye çalışıldığı ifade edildi. ulusal.com.tr

#halkalı #istanbul #gebze #arıza #Marmaray
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