Son dakika haberleri... Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde Cahit Ergül dahil 4 kişi tutuklandı

Yaklaşık 3 yıl önce kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'ı (50) öldürdüğü iddiasıyla yakalanan ve Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Aralarında Elbay'ın iş ortağı Cahit Ergül'ün de bulunduğu 4 zanlı tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Elbay'ın kaybolmasıyla ilgili, ortağı Cahit Ergül ile alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddiaları üzerine çalışmalarını bu yönde ilerletmişti. Yaklaşık 7 aydır teknik ve fiziki takip yapan polis, aralarında Cahit Ergül'ün de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Cahit Ergül ile kardeşi Zeynep Ergül 3 yıl önce kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'ın bulunması için bir süredir ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılıyordu.