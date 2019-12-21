Son dakika haberleri... Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde Cahit Ergül ve Zeynep Ergül tutuklandı!
Gaziantep'te, yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında ortağının da bulunduğu 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Cahit Ergül ve Zeynep Ergül tutuklandı
Yaklaşık 3 yıl önce kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'ı (50) öldürdüğü iddiasıyla yakalanan ve Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Aralarında Elbay'ın iş ortağı Cahit Ergül'ün ve Zeynep Ergül'ün de bulunduğu 3 zanlı tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Elbay'ın kaybolmasıyla ilgili, ortağı Cahit Ergül ile alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddiaları üzerine çalışmalarını bu yönde ilerletmişti. Yaklaşık 7 aydır teknik ve fiziki takip yapan polis, aralarında Cahit Ergül'ün de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Cahit Ergül ile kardeşi Zeynep Ergül 3 yıl önce kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'ın bulunması için bir süredir ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılıyordu.
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