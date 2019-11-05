Son dakika haberleri... Muğla'da deprem (05 Kasım 2019 Salı Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 09:33'te Muğla'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 2 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin derinliğini 2 kilometre olarak açıkladı.

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin ardından Ula ilçesinde 3,2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan son depremlerin ardından Balcılar-Köyceğiz 2.0 son olarak 3.3 ile bir kez daha sallandı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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