Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 17.51'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 42 kilometre derinliğinde meydana geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 17.51'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem, yerin 42 kilometre derinliğinde meydana geldi.



AFAD tarafından deprem ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:



"Büyüklük : 4.3 (Mw)



Yer : Akdeniz, 75.69 km. Marmaris (Mugla)



Tarih-Saat : 05.10.2019, 17:51:38 TSİ



Enlem : 35.8715 N



Boylam : 27.9600 E



Derinlik : 42.52 km"







SON DEPREMLER



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız