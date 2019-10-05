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Son dakika haberleri! Muğla Marmaris'te deprem meydana geldi (5 Ekim 2019 Cumartesi AFAD Kandilli Rasathabesi son depremler)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 17.51'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 42 kilometre derinliğinde meydana geldi

Son dakika haberleri! Muğla Marmaris'te deprem meydana geldi (5 Ekim 2019 Cumartesi AFAD Kandilli Rasathabesi son depremler)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 17.51'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 42 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD tarafından deprem ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Büyüklük : 4.3 (Mw)

Yer : Akdeniz, 75.69 km. Marmaris (Mugla)

Tarih-Saat : 05.10.2019, 17:51:38 TSİ

Enlem : 35.8715 N

Boylam : 27.9600 E

Derinlik : 42.52 km"



SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #muğla #Marmaris #deprem
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