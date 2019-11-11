Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da deprem
Şanlıurfa'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
YURT 11.11.2019, 17:22 11.11.2019, 17:57
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 17:09'da Şanlıurfa'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.
SON DEPREMLERİN LİSTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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