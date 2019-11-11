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Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da deprem

Şanlıurfa'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

YURT 11.11.2019, 17:22 11.11.2019, 17:57
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 17:09'da Şanlıurfa'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLERİN LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

#şanlıurfa #deprem
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