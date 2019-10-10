Son dakika haberleri! Teröristlerden havan ve roketlerle saldırı: Yaralılar var! Milli Savunma Bakanlığından ilk açıklama

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düştü.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Bu arada, terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Akçakale'ye 2 havan mermisi atıldı.

İlçe merkezine düşen havan mermileri nedeniyle yaralananların olduğu öğrenildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklama yaptı.

MSB'nin açıklaması şu şekilde:

"Fırat’ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG’li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor.

Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG’li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı."