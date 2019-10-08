Son dakika haberleri... Türkiye'de meydana gelen son depremlerin büyüklükleri ve listesi (08 Ekim 2019 Salı Kandilli Rasathanesi- AFAD)

İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre meydana gelen son depremlerin listesi

YURT 08.10.2019, 18:25 08.10.2019, 18:25
Son dakika haberleri... Türkiye'de meydana gelen son depremlerin büyüklükleri ve listesi (08 Ekim 2019 Salı Kandilli Rasathanesi- AFAD)

Türkiye'de meydana gelen son depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

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