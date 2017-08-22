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Son dakika haberlri: İstanbul'da yağmur başladı (İstanbul hava durumu)

İstanbul'da bugün gün boyu etkili olacağı belirtilen sağanak yağış, 10.30 itibariyle Avrupa Yakası'nda bulunan bazı ilçelerde hafif yağış şeklinde başladı. Meteoroloji, İstanbul'un uydu görüntüsünü yayınladı. Sarı ve turuncu kütlelerin geçtiği yerlerde yağış yoğun olacağı belirtiliyor.

Son dakika haberlri: İstanbul'da yağmur başladı (İstanbul hava durumu)

İstanbul'da beklenen yağmur Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerde hafif yağış şeklinde başladı. Beylikdüzü'nde yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. D-100'de trafikte yoğunluk oluşurken, kimi vatandaşların da fotoğraf çektikleri görüldü.

Son dakika... İstanbulda beklenen yağış Avrupa Yakasında başladı

SARI VE TURUCUYA DİKKAT





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından İstanbul'un uydu görüntüsünü paylaştı. Sarı ve turuncu kütlelerin geçtiği yerlerde yağış yoğun olacağı belirtiliyor. Bu yerler ise Anadolu Yakası, Boğaz hattı ve Avrupa Yakasının güneyi./Hürriye

Etiketler; #istanbul #Hava durumu #meteoroloji
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