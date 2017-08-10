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Son dakika: İstanbul Ataşehir'de yangın çıktı

İstanbul Ataşehir Fetih Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

İstanbul Ataşehir Fetih Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. 

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Yangını, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Etiketler; #fetih mahallesi #ataşehir #istanbul
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