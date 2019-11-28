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Son dakika! İstanbul'da silahlı saldırı: Yaralılar var

İstanbul Beyoğlu'nda bir internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

YURT 28.11.2019, 16:05
Son dakika! İstanbul'da silahlı saldırı: Yaralılar var

İstanbul Beyoğlu Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi'ndeki internet kafeye giren saldırganlar, 4 kişiyi yaralayıp kaçtı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İnternet kafe civarında güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, saldırganların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
#istanbul #beyoğlu
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