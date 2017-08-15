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Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta çatıya çıkan kişi etrafa ateş açtı

İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısına çıkan silahlı bir kişi elindeki pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı

Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta çatıya çıkan kişi etrafa ateş açtı

İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısına çıkan silahlı bir kişi elindeki pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.

Polis, sokakta önlem alırken silahlı kişiyi ikna çabaları sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #esenyurt
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