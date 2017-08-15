İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısına çıkan silahlı bir kişi elindeki pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı

İstanbul Esenyurt İnönü Mahallesi'nde, elinde pompalı tüfekle çatıya çıkan bir kişi nedeniyle hareketli dakikalar yaşanıyor.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Polis, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.



Özel harekat timleri de olay yerine geldi.



Bir ambulans da sokakta tedbir amaçlı bekliyor.



