İstanbul Esenyurt İnönü Mahallesi'nde, elinde pompalı tüfekle çatıya çıkan bir kişi nedeniyle hareketli dakikalar yaşanıyor.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.
Özel harekat timleri de olay yerine geldi.
Bir ambulans da sokakta tedbir amaçlı bekliyor.
İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısına çıkan silahlı bir kişi elindeki pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı
İstanbul Esenyurt İnönü Mahallesi'nde, elinde pompalı tüfekle çatıya çıkan bir kişi nedeniyle hareketli dakikalar yaşanıyor.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.