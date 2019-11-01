Son dakika İstanbul hava durumu haberleri! İBB'den açıklama: İstanbul'da yağış bitiyor 'pastırma yazı' geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM’un verilene göre, İstanbul’da dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle şehrin bazı noktalarında su baskınları ve göllenmeler yaşandı.

Sarıyer ve Beykoz’da ana caddelerde görülen göllenmelere İBB Ekipleri anında müdahale ederek suları tahliye etti. İstanbul İtfaiyesi de gece boyunca 13 ayrı binadan gelen su basması ihbarını değerlendirerek olaylara müdahale etti.

Gece boyunca özellikle Karadeniz’e kıyısı olan kuzey ilçelerimizde ve Boğaz çevresinde etkili olan sağanak yağmur neticesinde en fazla yağış Kilyos ve Anadolu Fenerinde (80-85kg) gözlenirken, il genelinde ortalama 34 kg yağış kaydedildi.

İl genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ve şehri terk etmesi bekleniyor. Sağanak yağmur ile birlikte rüzgârın kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (40-60km/s) esmeye devam edeceği, sıcaklıkların 14 °C’ler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi günü hava az bulutlu, gece 11, gündüz 16 °C seviyesinde olacak. Soğuk ve yağışlı hava Pazar günü rüzgârın lodosa dönmesiyle ısınacak. Pazar günü havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hâkim olması beklenirken, sıcaklıkların Pastırma Yazı ile tekrar kademe kademe artarak 20°C’lerin üzerine çıkması bekleniyor.

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