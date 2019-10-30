Son dakika İstanbul hava durumu haberleri! Meteorolojiden sağanak yağış ve rüzgar uyarısı: Önümüzdeki 3 gün...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yağış miktarı tahmin haritası paylaştı.

Haritaya göre, 31 Ekim Perşembe ve 1 Kasım 2019 Cuma günü İstanbul ve çevre illerinde yağış etkili olacak.

2 Kasım 2019 Cukmartesi günü ise doğu illerinde yağışın etkili oması bekleniyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ 3 GÜN..."

Yapılan uyarıda "Önümüzdeki 3 gün yurdumuzda beklenilen yağışların tahmini miktarları, Cuma günü yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerimiz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerimizde kuvvetli olması ve metrekareye 21-50 kg yağış düşmesi bekleniyor" denildi.

RÜZGAR UYARISI

Yarın akşam saatlerinden sonra gece yarısı Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de rüzgarın şiddetinin artıracağı ve Cuma günü akşam saatlerine kadar kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ulusal.com.tr