Son dakika İstanbul hava durumu haberleri! Yağış bugün başlıyor yarın da devam edecek! Sıcaklıklar 7 derece azalacak

Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı geldi.

İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra yağmur başlayacak.

Yağmurun akşam saatlerinden sonra şiddetini artıracağı ifade edildi.

Ayrıca yağış gece boyu kuvvetli rüzgar ve poyraz fırtınasıyla birlikte etkili olacağı aktarıldı.

Yağışın yarın gündüz saatlerinde aralıklarla hafif olarak devam edeceği öğleden sonra kesileceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ GELİYOR, SICAKLIKAR DÜŞÜYOR

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; yurdumuzun bugün Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bugün (Perşembe) kuzey kesimlerde etkili olmaya başlayacak yağışların, Cuma günü Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem ile birlikte ülkemizin büyük bir bölümünde görüleceği, Cumartesi günü doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk etmesi bekleniyor. Bugün(Perşembe) kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak hava sıcaklığının özellikle Cuma günü iç ve batı bölgelerimizde Cumartesi günü ise yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 4 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Bugün (31.10.2019 Perşembe); Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları, Amasya, Çorum, Ankara’nın kuzeyi, Çankırı ve Eskişehir ile Kütahya’nın kuzey çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde yağış bekleniyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kırklareli'nin kıyı ilçeleri (Demirköy ve Vize) ile İstanbul'un kuzeybatısında (Çatalca ve Arnavutköy) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Batı Karadeniz’de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Cuma (01.11.2019) günü; Ülkemizin büyük bir bölümünde yağış bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da kuvvetli (21-50 kg/m2), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Cumartesi (02.11.2019) günü; Doğu bölgelere hareket edecek olan yağışlı havanın Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlara neden olduktan sonra yurdu terk etmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının Pazar günü iç ve batı bölgelerde, hafta başından itibaren ülkemiz genelinde tekrar artacağı tahmin ediliyor.

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