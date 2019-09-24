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Son dakika! İstanbul Silivri'de deprem! Büyüklüğü belli oldu! AFAD'dan ilk açıklama (24 Eylül 2019 Salı Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

İstanbul'da deprem meydana geldi. Deprem, saat 11.00'de meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar, o anlar ile ilgili sosyal medyada binlerce mesaj paylaştı. Kandilli Rasathanesi, depremin Silivri açıklarında 4.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. AFAD, İstanbul Silivri'de meydana gelen deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını bildirerek "Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklaması yaptı.

Son dakika! İstanbul Silivri'de deprem! Büyüklüğü belli oldu! AFAD'dan ilk açıklama (24 Eylül 2019 Salı Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

İstanbul'da deprem meydana geldi.

Deprem, saat 11.00'de meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem 4.5 büyüklüğünde oldu.

Depremi hisseden vatandaşlar, o anlar ile ilgili sosyal medyada binlerce mesaj paylaştı.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin şu ana kadar can kaybı veya herhangi bir hasar olmadığını bildirdi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, İstanbul Silivri'de meydana gelen deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını bildirerek "Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklaması yaptı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #silivri #son dakika haberleri #deprem #istanbul
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