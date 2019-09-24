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Son dakika! İstanbul Silivri'de deprem! Büyüklüğü belli oldu! İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama (24 Eylül 2019 Salı Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

İstanbul'da deprem meydana geldi. Deprem, saat 11.00'de meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar, o anlar ile ilgili sosyal medyada binlerce mesaj paylaştı. Kandilli Rasathanesi, depremin Silivri açıklarında 4.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. AFAD, İstanbul Silivri'de meydana gelen deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını bildirerek "Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklaması yaptı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." denildi

Son dakika! İstanbul Silivri'de deprem! Büyüklüğü belli oldu! İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama (24 Eylül 2019 Salı Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

İstanbul'da deprem meydana geldi.

Deprem, saat 11.00'de meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem 4.5 büyüklüğünde oldu.

Depremi hisseden vatandaşlar, o anlar ile ilgili sosyal medyada binlerce mesaj paylaştı.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin şu ana kadar can kaybı veya herhangi bir hasar olmadığını bildirdi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, İstanbul Silivri'de meydana gelen deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını bildirerek "Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklaması yaptı.

"SON BİR HAFTADA 27 DEPREM MEYDANA GELDİ"

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "250 deprem gözlem istasyonumuz var. Son bir haftada 27 deprem meydana geldi. 4.6 büyüklüğü bunların arasında en büyük deprem" dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." denildi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #silivri #son dakika haberleri #deprem #istanbul
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