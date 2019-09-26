İstanbul'da deprem nedeniyle kent genelindeki okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu ve özel iş yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilirken, trafikte aksamalar yaşandı, Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



TRAFİK KİLİT



Deprem nedeniyle itfaiye ve polise çok sayıda ihbar yapıldı.



Kent genelindeki okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu ve özel iş yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilirken, trafikte aksamalar yaşandı.



Vatandaşlar açık alanlarda toplandı.



Bu arada Avcılar yan yolda bulunan bir caminin minaresi yıkıldı.



Depremde İstanbul Havalimanı çalışanlarıyla yolcular da panik yaşadı.



ulusal.com.tr