Son dakika kar ve hava durumu haberleri! Meteoroloji uyardı! Kar yağışı başladı! Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz beyaza büründü

Havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı başladı.Doğu Anadolu beyaz örtüyle kaplandı.

Meteorolojinin peş peş yaptığı uyarılar sonucu bölgede beklenen kar yağdı. Erzincan, Erzurum, Bitlis, Kars, Ardahan beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bitlis-Tatvan kara yolunda da sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Zigana Geçidi'nde de kar yağışı etkili oldu.

Rize ve Ordu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı etkisini arttırdı.

Polis ekipleri ise yollarda kar nedeniyle tır ile çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücüleri uyardı.

Meteoroloji Rize, Artvin ve Trabzon için de sel ve heyelan uyarısı yaptı.

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