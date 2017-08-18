Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa Saruhanlı'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 20:53'te Manisa Saruhanlı'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 10 km derinliğinde meydana geldi.





ulusal.com.tr