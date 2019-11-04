Son dakika Meteoroloji hava durumu şiddetli yağış haberleri! Muğla ve ilçelerine bu gece için turuncu uyarı
Bu gece Muğla il ve ilçelerine dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunuldu. Turuncu uyarı olduğu belirtilen açıklamada, "Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." denildi
YURT 04.11.2019, 17:47 05.11.2019, 01:08
Muğla'da bugün öğleden sonra, gece ve yarın sabah saatlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bu gece Muğla il ve ilçelerine dikkat! Turuncu uyarı var.
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
ulusal.com.tr
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