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Son dakika! Meteoroloji İstanbul'da yağmur için gün verdi

Yayınlanan 5 günlük hava tahminin raporlarına göre, sıcaklıklar İstanbul'da 30 derecelere kadar çıkacak. Sıcaklıklar daha sonra 6 derece birden düşecek. Yapılan uyarılara göre yağmurun Cuma ve Cumartesi günleri etkili olması bekleniyor

Son dakika! Meteoroloji İstanbul'da yağmur için gün verdi

1 Ekim Meteoroloji raporu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun genelinde gün içerisinde yağmur ve fırtına beklenmiyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Yayınlanan 5 günlük hava tahminin raporlarına göre, sıcaklıklar İstanbul'da 30 derecelere kadar çıkacak.

Sıcaklıklar daha sonra 6 derece birden düşecek.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin genelinde etkili olacak.

Yapılan uyarılara göre yağmurun Cuma ve Cumartesi günleri etkili olması bekleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #meteroroloji #istanbul #Hava durumu #yağmur
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