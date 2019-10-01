Yayınlanan 5 günlük hava tahminin raporlarına göre, sıcaklıklar İstanbul'da 30 derecelere kadar çıkacak. Sıcaklıklar daha sonra 6 derece birden düşecek. Yapılan uyarılara göre yağmurun Cuma ve Cumartesi günleri etkili olması bekleniyor

1 Ekim Meteoroloji raporu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun genelinde gün içerisinde yağmur ve fırtına beklenmiyor.



5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ



Yayınlanan 5 günlük hava tahminin raporlarına göre, sıcaklıklar İstanbul'da 30 derecelere kadar çıkacak.



Sıcaklıklar daha sonra 6 derece birden düşecek.



Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin genelinde etkili olacak.



Yapılan uyarılara göre yağmurun Cuma ve Cumartesi günleri etkili olması bekleniyor.



ulusal.com.tr



