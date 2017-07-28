İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, ana arterler ve ara caddelerde sürücülere zor anlar yaşattı. D - 100 karayolunun bazı noktalarında oluşan su birikintileri, sürücülerin araçlarıyla ilerlemesini zorlaştırdı. Dolu nedeniyle bazı araçların camları kırıldı. Çatılardan kopan parçalar da bazı araçlara zarar verdi. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metrobüs durakları, üst geçitlerin altları, iş yerleri ve bina girişlerinde yağışın dinmesini bekledi. Bazı vatandaşların da yağış nedeniyle kayarak düşmeleri sonucu yaralandığı görüldü.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Kırklareli, Tekirdağ, Aydın ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Orta Karadeniz Kıyıları ile zamanla iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AKOM UYARDI
AKOM Kartal, Pendik, Adalar, Tuzla'da şiddetli yağış uyarısı yaptı.
MARMARA BÖLGESİNDE BUGÜN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli sağanak olarak devam edeceğini duyurdu.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların bu Sabah saatlerinde Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli (21-50 milimetre) olmasının beklendiği bildirildi.
Vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu güney ve doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması bekleniyor.
ÇANAKALE °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, Kuzey ve İç Ege ile Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR °C, 30°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
UŞAK °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Çankırı, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
CANKIRI °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çorum çevreleri, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve dağlık kesimlerinin, gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 38°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç ve dağlık kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç ve dağlık kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ERZİNCAN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık