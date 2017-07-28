İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki farklı bölgelerde 20-25 dakika etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dün yaşananların ardından Meteoroloji’den bir uyarı daha geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesinin güney ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, ana arterler ve ara caddelerde sürücülere zor anlar yaşattı. D - 100 karayolunun bazı noktalarında oluşan su birikintileri, sürücülerin araçlarıyla ilerlemesini zorlaştırdı. Dolu nedeniyle bazı araçların camları kırıldı. Çatılardan kopan parçalar da bazı araçlara zarar verdi. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metrobüs durakları, üst geçitlerin altları, iş yerleri ve bina girişlerinde yağışın dinmesini bekledi. Bazı vatandaşların da yağış nedeniyle kayarak düşmeleri sonucu yaralandığı görüldü.



Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Kırklareli, Tekirdağ, Aydın ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Orta Karadeniz Kıyıları ile zamanla iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



AKOM UYARDI



AKOM Kartal, Pendik, Adalar, Tuzla'da şiddetli yağış uyarısı yaptı.



MARMARA BÖLGESİNDE BUGÜN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli sağanak olarak devam edeceğini duyurdu.



Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların bu Sabah saatlerinde Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli (21-50 milimetre) olmasının beklendiği bildirildi.



Vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.









Parçalı ve çok bulutlu güney ve doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması bekleniyor.BURSA °C, 28°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması bekleniyor.ÇANAKALE °C, 27°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISTANBUL °C, 28°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELI °C, 28°CParçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı yer yer çok bulutlu, Kuzey ve İç Ege ile Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHISAR °C, 26°CParçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIZMIR °C, 30°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 32°CParçalı bulutluUŞAK °C, 26°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutluANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutluBURDUR °C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Çankırı, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 31°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıCANKIRI °C, 32°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKAYSERİ °C, 34°CParçalı bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.BOLU °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çorum çevreleri, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve dağlık kesimlerinin, gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 38°CParçalı bulutluRİZE °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç ve dağlık kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 29°CParçalı bulutluTRABZON °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç ve dağlık kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ELAZIĞ °C, 38°CAz bulutlu ve açıkERZİNCAN °C, 37°CAz bulutlu ve açıkERZURUM °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMALATYA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DIYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSIIRT °C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu ve açık