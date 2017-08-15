Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da gökgürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
MGM tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yarın (16.08.2017 Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren görülecek.
Yağışların orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.
Ani sel, su baskını, yıldırım, trafikte aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine yönelik uyarıda bulunuldu.
Bu arada İstanbul'da bugün saat 12.15 sıralarında hafif şekilde yağmur yağdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
ulusal.com.tr
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Bu arada İstanbul'da bugün saat 12.15 sıralarında hafif şekilde yağmur yağdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da gökgürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
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