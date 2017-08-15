İstanbul'da yağmur başladı! İşte o anlar
İstanbul'da yağmur başladı! İşte o anlar
Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu iddiasına açıklama
Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu iddiasına açıklama
İstanbul'da dehşet! Silahla etrafa ateş açtı
İstanbul'da dehşet! Silahla etrafa ateş açtı
Kritik veri açıklandı
Kritik veri açıklandı

Son dakika: Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı (15 Ağustos Salı - 16 Ağustos Çarşamba İstanbul hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Bu arada İstanbul'da bugün saat 12.15 sıralarında hafif şekilde yağmur yağdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika: Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı (15 Ağustos Salı - 16 Ağustos Çarşamba İstanbul hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da gökgürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

MGM tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yarın (16.08.2017 Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren görülecek.

Yağışların orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. 

Ani sel, su baskını, yıldırım, trafikte aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine yönelik uyarıda bulunuldu.

Bu arada İstanbul'da bugün saat 12.15 sıralarında hafif şekilde yağmur yağdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #meteoroloji #istanbul #sağanak yağış
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Son dakika: Galatasaray, Arda Turan'ı 1 yıllığına kiraladı iddiasına açıklama
Sonraki Haber
Son dakika: Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı (15 Ağustos Salı - 16 Ağustos Çarşamba İstanbul hava durumu)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.