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Son Dakika: Muğla Ula'da deprem (Son Depremler)

Saat 00:40'da Muğla Ula'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika: Muğla Ula'da deprem (Son Depremler)

Muğla Ula'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00:40'da Muğla Ula'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #son depremler #muğla #Ula #deprem
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