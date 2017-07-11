Ülke genelinde devam eden FETÖ operasyonlarında bu sabahtan itibaren peş peşe gözaltı haberleri geliyor. İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere operasyonlar devam ediyor. Şu an itibarıyla gözaltı kararı sayısı 150'yi geçti. Bunlardan 100'e yakını gözaltına alındı. Operasyonlar devam ediyor... Son dakika haberin ayrıntıları...

Bursa merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 17 öğretmen gözaltına alındı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün kentteki öğretmen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, meslekten ihraç edilen 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Karar doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya ve Balıkesir'deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.



Zanlılara ait evlerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.



Adreslerinde bulunamayan 4 kişi aranıyor.



TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ESKİ ÇALIŞANLARINA OPERASYON



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan Turgut Özal Üniversitesinde görev yapmış akademisyen ve personel 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan kamu kurum ve kuruluşlarında Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) / Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında, Turgut Özal Üniversitesi akademisyeni ve personeli, tamamı ihraç edilmiş veya açıkta olan ve bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlandı.



FETÖ'CÜ BİLİŞİMCİLERE OPERASYON



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün bilişim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski TÜBİTAK, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve Sürat Bilişim yönetici ve teknik personelinin de bulunduğu 105 kişinin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve 15 Temmuz'da darbeye teknik anlamada destek vermeye çalıştıkları belirlendi. 105 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çerçevesinde, İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 52'si yakalandı.



Diğer 53 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Bu arada, operasyonun ve adreslerdeki aramaların devam ettiği öğrenildi.



İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYON: 9 GÖZALTI



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 9 ilde yürütülen operasyon sonucunda haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 9'u yakalandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalarda alınan şüpheli ifadeleri üzerine MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün koordineli çalışması sonucunda, örgütün Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa ve Fatih'te oluşan ve "Sur İçi Eyaleti" olarak adlandırılan bölge ile Ankara'daki "çalışma evleri" olarak ifade edilen örgüt evlerine yerleştirilen kişilere eğitim verilip, KPSS sınavlarına hazırlanarak Dışişleri, İçişleri, Gençlik ve Spor bakanlıkları ile askeri okullara yerleştirildikleri belirlendi.



Emniyet görevlileri, savcılığın "tespiti yapılan şahıslar hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı talep edilmesi" talimatı üzerine, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinden alınan ilgili karar doğrultusunda operasyon başlattı.



İstanbul merkezli 9 ilde 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.



BALIKESİR'DE 11 GÖZALTI



Balıkesir merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.



Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 25 zanlının yakalanması için 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.



Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Trabzon merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı



TRABZON merkezli 3 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bazı işadamları ile görevden uzaklaştırılan hemşire ve öğretmen 7 kişi gözaltına alındı.



Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, örgüte üye oldukları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 7 kişinin Trabzon, Erzurum ve Erzincan'daki ev ve işyerlerine sabah saatlerinde baskın yaptı. Bazı işadamları ile aralarında görevden uzaklaştırılmış öğretmen ve hemşirelerin de yer aldığı şüphelilerin ev ve işyerinde arama yapıldı, bazı belge ve evrak ile dijital cihazlara el konuldu.



Gözaltına alınanan şüphelilerden bazılarının ByLock programı kullandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor./Vatan