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Son dakika: Uludağ'da dün kaybolan 9 yaşındaki çocuk bulundu

Uludağ'a ailesi ile birlikte günübirlik gelen Yemen asıllı Katar vatandaşı 9 yaşındaki İbrahim Najib El Mansouri, ailesinin yemek yediği sırada kayboldu.

Son dakika: Uludağ'da dün kaybolan 9 yaşındaki çocuk bulundu

Bursa Uludağ’ da dün kaybolan Yemen asıllı Katar vatandaşı İbrahim Najib El Mansouri kaybolduğu yerin 1 saat yürüme mesafesi uzaklığında JAK timleri tarafından bulundu.

18 saat sonra bulunan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #jandarma #Nilüfer #Yemen #bursa #akut #AFAD #katar #kayıp #uludağ
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