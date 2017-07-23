Bursa Uludağ’ da dün kaybolan Yemen asıllı Katar vatandaşı İbrahim Najib El Mansouri kaybolduğu yerin 1 saat yürüme mesafesi uzaklığında JAK timleri tarafından bulundu.
18 saat sonra bulunan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Uludağ'a ailesi ile birlikte günübirlik gelen Yemen asıllı Katar vatandaşı 9 yaşındaki İbrahim Najib El Mansouri, ailesinin yemek yediği sırada kayboldu.
Bursa Uludağ’ da dün kaybolan Yemen asıllı Katar vatandaşı İbrahim Najib El Mansouri kaybolduğu yerin 1 saat yürüme mesafesi uzaklığında JAK timleri tarafından bulundu.
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