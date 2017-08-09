Van'ın Saray ilçesinde saat 08.27'de yerin 5 kilometre derinliğinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saray ilçesinde saat 07.05'te 3,5 büyüklüğünde, saat 04.58'de de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Van'ın Saray ilçesinde depremler oldu.



Saat 08.27'de olduğu belirtilen depremin büyüklüğünün 3,6 olduğu açıklandı.



Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem ilçede panik yaratmadı.



Saray ilçesinde saat 07.05'te 3,5 büyüklüğünde, saat 04.58'de de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.



ulusal.com.tr