Son dakika Van Valiliği haberleri... Van'da okullar tatil mi? 02 Ocak 2020 Perşembe

Van'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Van ve Bitlis'te, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan yerleşim birimlerinden 57'sine ulaşım sağlandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bahçesaray, Başkale, Gürpınar, Çatak ve Muradiye ilçelerinde önceki gün kapanan 50 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi.

Öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.

Valilikten tatil açıklaması geldiğinde haberimizde olacak.