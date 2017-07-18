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'Şortlu kadına saldırı'da FLAŞ gelişme

Minibüste şortlu üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a yönelik fiili saldırıda bulunan tutuklu Ercan Kızılateş hakkında, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

'Şortlu kadına saldırı'da FLAŞ gelişme

Pendik'te 14 Haziran tarihinde minibüste şortlu Asena Melisa Sağlam'a yönelik fiili saldırıda bulunan Ercan Kızılateş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Kızılateş hakkında, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçları ile birlikte, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan da ceza istendi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Yıldız, hazırladığı iddianamede, Ercan Kızılateş'in, yukarıda belirtilen suçlardan 4 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılamasının yapılması istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU ?

Pendik'te 14 Haziran 2017 tarihinde minibüste şort giydiği gerekçesi ile Asena Melisa Sağlam'a saldırdığı öne sürülen Ercan Kızılateş, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmış, ancak hakkında, "Vergi Kanunu'na muhalefet" suçundan kesinleşmiş cezası bulunduğu için cezaevine gönderilmişti. Savcılığın itirazı üzerine 22 Haziran 2017 tarihinde yeniden hakim huzuruna çıkarılan Kızılateş, bu kez Sağlam'a saldırı suçundan da tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ERCAN KIZILATEŞ #Asena Melisa Sağlam
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