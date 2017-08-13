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Sosyal medyadan terör propagandası yapan 13 kişi yakalandı

Hakkari'de PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyadan terör propagandası yapan 13 kişi yakalandı
Hakkari'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasınıyaptıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3'ü kent merkezi, 10'u Yüksekova'da olmak üzere 13 şüpheli yakalandı.

"Terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçlaması yöneltilen zanlıların, halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik ettikleri ve kamu düzenini bozmak için kamuoyu oluşturmaya çalıştıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Etiketler; #hakkar #pkk #kck #sosyal medya #gözaltı
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