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Su altında 'kına gecesi'

İstanbul'da dalgıçlık eğitim alan bir çift, kına gecesini su altında yaptı.

Su altında 'kına gecesi'

İstanbul'da dalgıçlık eğitim alan bir çift, kına gecesini su altında yaptı.

Dünyaevine girmeye hazırlanan Beylikdüzü Sualtı Sporları Kulübü öğrencilerinden Seyhan Acar ve Erdinç Çoruhlu, farklı bir tercih yaparak kına gecesini su altında yapmaya karar verdi.

Beylikdüzü'nde kulübün bulunduğu yerde tüplü dalış yapan Seyhan Acar ve arkadaşları, su altında eğlendi.

Gelin adayına su altında kına yakıldı, avucuna da altın konuldu. Davetliler ayrıca gelinin etrafında dans edip, tef çaldı.

Damat adayı ise bir ara dalış yaptıktan sonra etkinliğe su üzerinden eşlik etti.

Seyhan Acar, Beylikdüzü Sualtı Sporları Kulübü Başkanı Cem Karabay'ın görüntülediği etkinlik sonrasında, su altının en keyif aldığı yerlerden biri olduğunu belirterek, "Kına gecesi etkinliğini en mutlu olduğum yerde gerçekleştirmek istedim." diye konuştu.

 


Kaynak: AA
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