Bodrum'un Dağbelen Mahallesi'nde yaşayanlar, yaklaşık 3 yıldır yaşanan sıkıntı nedeniyle tankerlerle getirilerek depoya boşaltılan sudan doldurabilmek için her gün mahalle meydanındaki çeşme başında kuyruğa giriyor.

Evlerinde yüzlerini yıkayacak su bile bulamadıklarını belirten Dağbelen Mahallesi sakinleri, yetkililerden gelecek yardımı bekliyor.

Tankerlerle köye getirilen su depoya boşaltılıyor ve evlere yönlendirileyor. Depodaki suyun ulaşamadığı evlerde oturanlar ise ihtiyaçlarını depodaki suyla dolan mahalle meydanındaki çeşmeden karşılıyor. Aralarında yaşlı kadınların da olduğu grup, öğle saatlerinde su doldurmak için hayırseverlerce köy meydanında yaptırılan çeşmenin başına geliyor.

Sıcak havada tankerin gelmesini bekleyenler arasında zaman zaman gerginlikler oluyor. Bir anda suyun geldiğini fark eden mahalleli arasında sıra kavgası yaşanıyor.



"Bir haftadır yıkanamıyorum"

Bölgede yaşamını sürdüren 70 yaşındaki Nazife Özbaş, bulaşık ve çamaşırlarını yıkamak, hatta banyo yapmak için bile su bulamadıklarını söyledi.

Yaşadıkları sıkıntıları kelimelerle anlatamadıklarını belirten Özbaş, şöyle devam etti:

"Böyle bir şey olamaz. Buraya daha önce 'Ağa Köyü' denilirdi ama şimdi fakirin de fakiri oldu. Suyumuz yok, tuvaletlerimiz kirli. Yürüyerek gelip buradan su dolduruyoruz. Bu köyü kaldırsınlar. Bir haftadır yıkanamıyorum. Suyun başında sürekli kavga yaşanıyor. Ben bu sorun çözülsün diye belediyenin önüne gidip yatacağım. Büyükşehir yetkilileri gelip görsün, böyle olmuyor."

Siyasetçilerin sadece seçim zamanında yanlarına uğradıklarını anlatan Özbaş, Muğla büyükşehir olduktan sonra bu sıkıntıları yaşamaya başladıklarını savundu.

Kezban Karapınar ise 3 yıldır su sıkıntısı çektiklerini, su akışının düzenli olmaması nedeniyle çamaşır makinelerinin bozulduğunu anlattı. Suyun kış aylarında biraz olsun düzeldiğini ancak yaz aylarında sürekli sıkıntılar yaşandıklarını ifade eden Karapınar, "Benim evim yüksekte olduğu için bana su hiç ulaşmıyor. Dışarıdan getirdiğimiz suyu kullanıyoruz. Lavaboya girsem su bulamıyorum. Ne yapacağımızı bilemiyoruz." dedi.

Geçmiş yıllarda bölgede 6 kuyu olduğunu anımsatan Hüseyin Gonca ise şimdi ise 1 kuyu ile hizmet almaya çalıştıklarını, bu kuyunun da ihtiyaçlarını karşılamadığını dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yıldızhan ise yüzünü yıkayamadığına ve banyo yapamadığına işaret etti.



"Biz de insanız"

Evinde su akmadığı için temizlik bile yapamadığını belirten Fatma Avşar, "Seçim noktası olduğunda Dağbelen köyü değerli oluyor. Bizim sıkıntılarımız varken neredesiniz? Biz susuzuz. Bize günde birkaç tanker su veriliyor ama bu su nereden geliyor, nereden bileyim. Haftada bir hastanede kontrole gidiyoruz. Bizi hayvan yerine koymaktan vazgeçsinler. Biz de insanız." dedi.

Akşam saatlerine kadar bölgeye tankerle su getiren Sadık Keskin de her gün 8 sefer yaparak bölgeye su taşıdığını anlattı. Suyu Yalıkavak Mahallesi'ndeki itfaiyeden getirdiğini anlatan Keskin, "Suyu getirdikten sonra ilk olarak arıtmaya veriyorum. Daha sonra bu su arıtılarak temiz halde dağıtılıyor. Su temizlenmeden insanlara dağıtılmıyor. Ben buraya 8 tur yapıyorum. İnsanlara hizmet veremeye çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan su deposuna çıkan yol üzerinde oturanlar ise her gün gelen su tankerinin yol açtığı yoğun tozdan etkilendiklerini, cam bile açamadıklarını ifade etti.



"Büyükşehir Belediyesi de elinden gelen gayreti gösteriyor"

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, AA muhabirine, Dağbelen'deki su sorunu daha önceki yıllarda da yaşandığını bildirdi.

Sorunu çözmeye çalıştıklarını ifade eden Kocadon, şunları kaydetti:

"Sorunu çözmeye çalıştık, sorunun ne olduğunu biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi de elinden gelen gayreti gösteriyor. Bazı kuyuların izin alma sorunu zorlaştığı için ondan dolayı bu sıkıntı yaşanıyor ama en kısa zamanda Muğla Büyükşehir Belediyesinin bu sorunu çözeceğini düşünüyorum."